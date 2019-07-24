Дым от природных пожаров в Красноярском крае и Югре дошел до Тюмени

Из-за усиления ветра дым от лесных пожаров в Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) дошел до городов Тюменской области. По словам руководителя пресс-службы регионального МЧС Сергея Юсько, жители региона жалуются на запах гари. «Это связано с пожарами в Красноярском крае, в ХМАО, в Томской области. Установилась такая роза ветров, поэтому до нас дошел дым и, соответственно, запах. В нашем регионе несколько дней были дожди, поэтому гарь не чувствовалась»,— приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы.

2 июля в Красноярском крае из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. По данным Авиалесоохраны на 24 июля, на территории края 60 лесных пожаров на площади 49,8 тыс. га, в ХМАО — четыре пожара на площади 533 га, в Томской области — 1 пожар на площади 2 га, в Тюменской области зарегистрирован один пожар на площади 1 га.