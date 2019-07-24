Российские банки хотят получить право приостанавливать решения ЦБ

Ассоциация банков России (АБР) планирует в сентябре обратиться в Центробанк с просьбой предоставить банкам право приостанавливать решение регулятора, если они не согласны с выводами ЦБ, сообщил вице-президент ассоциации Анатолий Козлачков «РИА Новости». Сейчас банки могут писать замечания на решения ЦБ, но они не имеют процессуальной силы.

«Когда проверка из ЦБ приходит в банк и на базе мотивированного суждения выносит решение, то неправильно сразу вводить его в действие. У банка должна быть возможность собрать экспертов и написать контрсуждение с подкреплением фактов. А для этого необходимо приостанавливать решения о принятии мер воздействия»,— сказал господин Козлачков.

Он отметил, что банк может даже не рассмотреть замечания банков на его решение, поэтому как только ЦБ выносит мотивированное суждение, то сразу же применяются меры воздействия, а банки не решаются обратиться с исками в суд. «Пока они подадут в суд, пока будет назначено рассмотрение дела, будет иметь место невыполнение предписания, за чем может последовать следующее предписание, снижение рейтингов и в некоторых случаях — отзыв лицензии»,— объяснил Анатолий Козлачков.

АБР предлагает создать внутри ЦБ специальный орган, куда можно будет подать апелляцию на решение. Комиссия же, рассматривающая апелляцию, должна состоять из других специалистов, а не тех, что проверяли банк ранее. Если апелляция не удовлетворила банк, то он в праве обратиться в суд, притом решение на базе мотивированного суждения не вступает в силу до окончания суда. По словам вице-президента АБР, в этом вопросе болезненным моментом станет отзыв лицензии.