Жителя Ставрополья подозревают краже полезных ископаемых на 8 млн рублей

В отношении жителя Кочубеевского района Ставропольского края возбудили уголовное дело о краже полезных ископаемых (ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемый с января по октябрь 2017 года добывал в Кочубеевском районе валунно-песчано-гравийную смесь без лицензии на право пользования недрами. Таким образом злоумышленник причинил ущерб бюджету на 8 млн руб.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. У него дома и по адресам его близких родственников прошли обыски.

Дарья Голякова