Полицейские ликвидировали нарколабораторию в Завьяловском районе Удмуртии

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии задержали 32-летнего неработающего мужчину. При личном досмотре гражданина полицейские обнаружили сверток с марихуаной. В ходе дальнейших мероприятий в доме подозреваемого обнаружили нарколабораторию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Нарколаборатория располагалась на втором этаже дома в одной из деревень Завьяловского района республики, где мужчина проживал с супругой и малолетним ребенком. Одна из комнат была оснащена специальным оборудованием, вентиляцией и освещением. В ней полицейские обнаружили и изъяли несколько горошков с каннабисом, содержащим наркотические вещества. В другой комнате дома нашли высушенное растение массой 600 гр.

Следственный отдел ОМВД России по Завьяловскому району возбудил уголовные дела по фактам незаконного хранения наркотических средств. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.