Центробанк инициирует банкротство НАСКО

Временная администрация АО «Национальная страховая компания “Татарстан”» 15 июля направила заявление о признании фирмы несостоятельной (банкротом) в Арбитражный суд республики, сообщает Центробанк. С 15 мая, когда компания лишилась лицензий на несколько видов страхования и ее руководство отстранили от управления, администрация регулятора получила порядка 11 тыс. требований кредиторов на 60 млн руб.

Величина активов «НАСКО» оценивается в 4,3 млрд руб., когда как величина обязательств составляет 8,6 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Таким образом, недостаток имущества для исполнения обязательств перед кредиторами составляет порядка 4,3 млрд руб.

Суд рассмотрит дело 27 августа.

Напомним, 14 мая регулятор отозвал страховые лицензии НАСКО, а уже 15 мая ввел временную администрацию. Ранее зампредседателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что Центробанк обратится к правоохранителям по деятельности НАСКО — господин Чистюхин заявил, что руководство компании препятствовало работе временной администрации, пытаясь скрыть необходимые документы.

«Непередача временной администрации правоустанавливающих документов на активы может свидетельствовать о попытке сокрытия должностными лицами общества фактов вывода активов, а также существенно затрудняет проведение оценки активов общества»,— пояснили в ЦБ

По данным, опубликованным ранее ЦБ РФ, по итогам 2018 года объем премий страховой компании «НАСКО» составил 9,25 млрд рублей (рост на 121,6% по сравнению с 2017 годом), выплаты — 3,1 млрд рублей (рост на 51,2%). Доля ОСАГО в портфеле компании заняла 62,6%. Премии по ОСАГО составили 5,8 млрд рублей, выплаты по ОСАГО — 2,6 млрд рублей. «НАСКО» по итогам 2018 года заняла 11-место среди российских страховых компаний по сборам премий в этом виде страхования.

“Ъ-Казань”