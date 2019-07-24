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На Дону задержали 1,5 тонны рыбы без документов

На въезде в Морозовск Ростовской области остановили рефрижератор, который перевозил 1,5 т мороженного сазана без документов. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии по региону. Груз из Волгоградской области направлялся в Аксайский район Ростовской области для дальнейшей продажи.

Владелец товара не был зарегистрировал в системе для электронной сертификации грузов «Меркурий» и поэтому не смог получить ветеринарные документы. Нарушителя привлекли к административной ответственности, партию рыбы задержали до выяснения обстоятельств.

Дарья Голякова


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