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Сибирская политика

ФАС оштрафовала Алкогольную сибирскую группу на 250 тыс рублей

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала ООО «Алкогольная сибирская группа» на 250 тыс. руб. за недобросовестную конкуренцию. По данным ведомства, нарушения найдены при организации и проведении стимулирующей маркетинговой программы компании среди работников розничной торговли и общепита.

«Она предполагала стимулирование работников на преимущественную реализацию продукции АСГ по отношению к другим алкогольным напиткам, а также начисление ее участникам бонусов за определенные действия»,— говорится в сообщении службы. Контролирующий орган выдал АСГ предписание об устранении нарушения, однако компания не исполнила предупреждение ведомства.

ООО «Алкогольная сибирская группа» — один из крупнейших производителей алкоголя. Продукция компании производится на заводе «Омсквинпром» в Сибири, который работает с 1993 года и входит в тройку крупнейших ликеро-водочных заводов России.

Оксана Павлова


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