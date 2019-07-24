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В Пермском крае полностью отменен режим ЧС

В связи с улучшением паводковой ситуации и установлением нормального уровня воды в Гайнском муниципальном округе снят режим ЧС. Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края. Таким образом, в Прикамье режим ЧС снят во всех территориях.

В округах, пострадавших от паводков, продолжается восстановление транспортного сообщения. Всего в результате подтопления было повреждено около 2,5 км проезжей части, подмыто восемь мостов в Сивинском, Гайнском и Юрлинском округах. Также завершаются работы по оценке ущерба имуществу первой необходимости жителей. Министерство социального развития ведет прием заявлений от граждан на оказание материальной помощи. Компенсации будут произведены до 1 августа 2019 года.

По словам заместителя министра социального развития Пермского края Марины Визе, размер компенсации зависит от степени повреждения. Если в результате подтопления повреждено имущество первой необходимости, размер выплаты составляет 50 тыс. руб. при частичной утрате и до 100 тыс. руб. при полной утрате имущества. По домохозяйствам, в которых пострадали огороды, надворные постройки, размер компенсации определяется по факту ущерба, но не более 15 тыс. руб. на домохозяйство. Первые выплаты будут произведены уже до конца этой недели.

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