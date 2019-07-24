В УДС «Молот» оборудуют ВИП-сектор

В УДС «Молот» появится ВИП-сектор для потенциальных инвесторов, чиновников, известных публичных лиц и руководителей крупных предприятий. Решение об этом принято на заседании наблюдательного совета ХК «Молот-Прикамье», сообщает пресс-служба клуба. «В этом направлении ведется активная работа. Мы готовим и партнерскую программу»,— пояснил генеральный директор ХК «Молот-Прикамье» Андрей Морозов.

«Молот-Прикамье» усилит работу и по организации развлекательной программы для болельщиков, а также снизит стоимость билетов в отдельные секторы.