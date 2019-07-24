Житель Пензы взыскал с онкологического диспансера 90 тыс. рублей за ошибочный диагноз «рак четвертой степени»

В Пензе пациент областного онкологического диспансера взыскал с медучреждения 90 тыс. руб. за ошибочный диагноз. Об этом сообщает сайт Октябрьского районного суда, решение которого по данному иску вступило в законную силу.

Установлено, что в 2015 году истцу, обратившемуся в медицинское учреждение с жалобами на боли в костях, диагностировали рак четвертой степени. По мнению врачей, жить пациенту оставалось месяц. Со дня постановки диагноза и на момент рассмотрения дела прошло более двух лет, пациент получил инвалидность первой группы.

Было проведено повторное обследование, по итогам которого у истца диагностировали диффузный остеопороз второй стадии. Постановка ошибочного диагноза привела к тому, что пациент долгое время не получал необходимого лечения, что привело к переломам и более тяжкой инвалидности, чем она могла быть при выявлении заболевания на более ранней стадии.

В судебном заседании представитель диспансера исковые требования не признала. Она пояснила, что установленный в 2015году онкологами диагноз не исключает наличие у пациента второго диагноза (остеопороза), по поводу которого он должен был получать лечение по месту жительства. Врачебной ошибки при установлении диагноза не установлено. По ее словам, диагноз остеопороз был поставлен пациенту еще в 2011 году, однако его никто не лечил.

Иван Сергеев