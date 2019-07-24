Челябинская клиника пожаловалась в УФАС на шестерых конкурентов

Челябинское УФАС рассмотрит жалобу на недобросовестную конкуренцию шести клиник пластической хирургии.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, обращение поступило от ООО «Диплекс», которое также занимается оказанием услуг по пластической хирургии. Заявитель полагает, что клиники ООО ЛМПО «Золотое сечение», ООО «МЦ Кармель», ООО МЦ «Вдохновение», ООО «Гименей», ООО «Лоравита» и ООО «Молдинг Маск» не имеют лицензии на вид медицинской деятельности «Пластическая хирургия» в условиях стационара и не могут проводить соответствующие операции. При этом информация об услугах (операции по мамопластике) с указанием стоимости размещена на сайтах и в социальных сетях клиник.

По мнению представителей ООО «Дипплекс», эти сведения могут вводить потребителей в заблуждение, таким образом в действиях клиник содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции.

В течение месяца Челябинское УФАС примет решение о возбуждении дела либо отказе.