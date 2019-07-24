Руководитель пензенской компании скрыл от налоговой 2, 5 млн рублей

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ) в отношении генерального директора ООО «Колизей». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Следствие полагает, что с апреля по июнь руководитель, зная о недоимки по уплате налогов и страховых взносов на общую сумму 9 млн руб., принудительном взыскании этой суммы со стороны налоговых органов, направил контрагентам письма-распоряжения о перечислении средств посредством перечисления на счета третьих лиц. Это способствовало сокрытию 2,5 млн руб., считают следователи.

Иван Сергеев