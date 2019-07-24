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На благоустройство сквера у Центральной мечети Ижевска выделят 4,5 млн рублей

На благоустройство сквера у Центральной мечети Ижевска выделят 4,5 млн руб. из городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Работы планируют завершить до начала октября. На участке планируют обустроить сети наружного освещения, установить малые архитектурные формы, 32 новых светильника, детский игровой и спортивный комплексы, песочницу, качели, скамьи и урны. Также на территории подготовят асфальтобетонное основание и уложат резиновое противоскользящее покрытие для детской площадки. После завершения основных работ в сквере высадят деревья, кустарники и разобьют цветники. Площадь участка составляет более, 4,4 тыс. кв. м.

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