Вадим Шумков предложил ММК создать метизное производство в Курганской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков провел встречу с делегацией магнитогорского металлургического комбината. Обсуждалось несколько возможных направлений развития сотрудничества ММК и региона, в том числе создание нового предприятия по производству метизов, сообщает пресс-служба правительства области.

«Был разговор о создании метизного производства на территории региона. Эта продукция достаточно востребована на территории нашего субъекта и всего УрФО. Для создания производства мы предлагаем готовые площадки, земельные участки с сетями в ТОСЭР бесплатно, в пакете с налоговыми льготами»,- отметил Вадим Шумков.

Кроме того, обсуждалась возможность разработки группой ММК железорудных месторождений в Курганской области. «Наш интерес понятен – получить на территории субъекта новую промышленную компетенцию, нового налогоплательщика и дополнительные рабочие места»,- прокомментировал господин Шумков.