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Александр Васютин перешел в «Зенит»

Александр Васютин, вратарь норвежского «Сарпсборга», возвращается в «Зенит». Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2022/23.

Александр Васютин является воспитанником Академии «Зенита», три года играл в «молодежке», затем в финском «Лахти» на правах аренды. В прошлом году перешел в «Сарпсборг».

Добавим, что у «Зенита» на позиции голкипера уже играют Андрей Лунев и Михаил Кержаков.

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