Александр Васютин перешел в «Зенит»

24 июля, среда
Александр Васютин, вратарь норвежского «Сарпсборга», возвращается в «Зенит». Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, соглашение с игроком рассчитано до конца сезона 2022/23.
Александр Васютин является воспитанником Академии «Зенита», три года играл в «молодежке», затем в финском «Лахти» на правах аренды. В прошлом году перешел в «Сарпсборг».
Добавим, что у «Зенита» на позиции голкипера уже играют Андрей Лунев и Михаил Кержаков.
Александр Васютин: «Очень рад вернуться домой»— ФК «Зенит»?? (@zenit_spb) 23 июля 2019 г.
Вратарь сине-бело-голубых — о европейском опыте, визитах в Петербург и выборе игрового номера: https://t.co/lVrY8Q8hVB pic.twitter.com/81xTbYlCtg