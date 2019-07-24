Шесть новых авиарейсов планируют открыть в Кузбассе

Правительство Кузбасса ведет переговоры о запуске шести новых авиарейсов из Кемерово и Новокузнецка в другие российские города в 2020 году. Об этом сообщил вице-губернатор по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

По его данным, из Кемерово планируется открыть три воздушных маршрута в Казань, Екатеринбург и Новосибирск, а также три из Новокузнецка — в Красноярск, Иркутск и Новосибирск. «Это важно для развития транспортной доступности региона. <…> Сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые в перспективе будут выполнять новые рейсы»,— написал господин Панов в своем Instagram.

Внутренние рейсы из аэропорта Кемерово сегодня выполняются в Москву, Красноярск, Сочи, Симферополь. Из Новокузнецка — в Москву, Симферополь, Анапу, Сочи и Новосибирск.

Юрий Зуев