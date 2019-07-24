Reuters: Nissan уволит более 10 тыс. сотрудников

Японский автоконцерн Nissan Motor Co Ltd планирует сократить более 10 тыс. сотрудников, чтобы улучшить положение компании, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Об этом будет объявлено вместе с финансовыми итогами в четверг, 25 июля. В основном сокращения коснутся предприятий за рубежом с низкими показателями.

В прошлом году операционная прибыль Nissan упала на 45%. В мае автоконцерн предсказывает дальнейшее падение на 28%. В этом случае доходы компании станут самыми низкими за 11 лет.

По данным агентства, заявленная цифра по увольнениям — это 7% всех сотрудников Nissan, число которых составляет 138 тыс. Это говорит о серьезных проблемах, с которыми сталкивается предприятие. Автоконцерн, в частности, вынужден по-новому строить свою работу с Renault из-за скандала с арестом экс-главы компании Карлоса Гона.

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Напомним, Карлос Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в финансовых махинациях во время работы в автоконцерне Nissan. Через некоторое время он был лишен постов председателя правления в Nissan, Mitsubishi и Renault. В апреле его освободили из-под стражи и отправили под домашний арест под залог $4,5 млн.

О развитии дела — в публикации “Ъ” «Карлосу Гону припомнили свадьбу в Версале».