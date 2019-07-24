Рефтинская ГРЭС достанется СГК

Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС компании «Кузбассэнерго», входящей в структуру СГК. По данным ТАСС, сумма сделки составляет не менее 21 млрд руб. без учета НДС. Срок передачи права собственности на имущество ГРЭС определен в полтора года после подписания договора купли-продажи.

Рефтинская ГРЭС с установленной электрической мощностью 3800 МВт — самая крупная угольная электростанция в России. Установленная тепловая мощность составляет 350 Гкал/час.

«Кузбассэнерго» входит в состав Сибирской генерирующей компании. Установленная электрическая мощность СГК — 10,9 ГВт, установленная тепловая мощность — 23,9 тыс. Гкал/час.

Оксана Павлова