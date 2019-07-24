Режим ЧС введен в восьми районах Приамурья в связи с паводком

Подразделения главного управления МЧС по Амурской области перешли на режим полной готовности после обострения во вторник вечером паводковой ситуации и ухудшения прогнозов на предстоящие дни, сообщила пресс-служба ведомства. Режим ЧС введен муниципалитетами наиболее пострадавших от паводка Зейского, Селемджинского, Благовещенского, Сковородинского, Тамбовского районов, городов Зея, Благовещенск, а также села Тыгда Магдагачинского района.

Регион уже неделю находится в зоне действия циклона. По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства области, дожди и переполненные реки разрушили 23 участка автодорог регионального значения общей протяженностью 80 км. Полностью закрыт проезд к селу Ивановка (Зейский район), в Сковородинском районе перекрыт проезд к Сковородино от федеральной трассы Чита—Хабаровск («Амур»). На самой автотрассе 21 июля из-за деформации водопропускной трубы на отметке 834-го километра произошел провал дорожного полотна. В яму 10х10 м и глубиной до 2 м провалилась Toyota Vitz, пострадало два человека. Также из-за подтопления трассы почти на сутки было приостановлено движение автотранспорта на подъездной дороге от автотрассы А-360 «Лена» к границе с КНР. Ущерб дорожному хозяйству области еще не подсчитывают, так как ситуация остается напряженной. Также ливни повредили участок железнодорожного полотна на перегоне Ерофей Павлович—Сегачама ЗабЖД.

В зоне паводков оказалось более 400 придворовых территорий и частных домов в девяти районах и двух городах региона. В районе села Ивановка уровень воды в реке Правый Уркан за минувшую ночь снизился почти на 30 см, но ранее вода зашла в подворья и два административных здания. Из Ивановки эвакуировали 69 человек, в том числе 31 ребенка. С частных подворий крупный и мелкий рогатый скот размещен на возвышенность в районе вертолетной площадки.

Ливни затопили шахту золотодобывающего ООО «Маломырский рудник» (Селемджинский район), более 20 сотрудников предприятия было эвакуировано.

По данным МЧС, неблагоприятная обстановка складывается на реке Селемдже, при прохождении высокого паводка 25–28 июля прогнозируется подтопление жилых домов, хозяйственных построек, земель сельхозназначения, автодорог местного значения в прилегающих Селемджинском и Мазановском районах. В зоне подтопления могут оказаться три автодороги, низины, приусадебные участки и жилые дома в шести селах.

Паводки в разгар лета в Амурской области стали случаться чаще. Масштабное наводнение на Амуре 2013 года также начиналось в июле, тогда вышедшая из берегов река Уркан затопила ту же Ивановку. Всего в зоне наводнения оказалось тогда 125 населенных пунктов. Когда вода ушла, более 2 тыс. жилых домов было признано непригодными для проживания. Аграрии потеряли треть урожая. Введенный в области федеральный режим ЧС был снят только в сентябре.

Майя Зорина, Благовещенск