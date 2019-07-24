Прокуратура обнаружила 160 расселенных, но не снесенных домов в Саратове

В Саратове и Энгельсском районе остается не снесенным 201 аварийный и расселенный дом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры по итогам мониторинга.

В Саратове, в частности, остаются не снесенными расселенные дома в Нескучном переулке. На Бабушкином взвозе, улицах Горького, Зарубина, Тулупной, Рабочей и других (всего 160 объектов), в Энгельсе – на Нефтяной, 2-й Короткой (всего 41). Эти дома находятся в высокой степени износа и угрожают безопасности окружающих, считают в прокуратуре. Кроме того, демонтаж аварийных объектов высвободил бы занимаемые ими территории для их дальнейшей застройки и предоставлению потенциальным инвесторам, в том числе тем, кто достраивает «проблемные объекты», уточняют в надзорном ведомстве.

Прокурор области Сергей Филипенко объявил мэру Саратова Михаилу Исаеву и главе Энгельсского района Дмитрию Тепину предостережения о недопустимости нарушения прав граждан.

Марина Ковалева