Мэр Новосибирска выступил за регистрацию всех кандидатов в главы города

Новосибирский мэр-коммунист Анатолий Локоть заявил, что любой кандидат должен быть допущен до осенних выборов главы города, если он «действует по закону». «Я всегда был и остаюсь сторонником честных, открытых и конкурентных выборов. Считаю, что любой кандидат, который действует по закону, должен быть допущен до выборного процесса, если он в полной мере обеспечил свое участие документами, подписями горожан в свою поддержку, как того требует избирательный кодекс»,— написал Анатолий Локоть на своих страницах в соцсетях.

Господин Локоть также высказался по поводу предвыборной декларации за честные выборы. Накануне ее подписали почти половина кандидатов в главы города, но действующий градоначальник воздержался. «Новосибирск называют витриной российских демократических процессов. Коалиции, декларации — каждый кандидат имеет право в чем-то участвовать или не участвовать. Считаю недопустимым принуждать кого-то из кандидатов к каким-либо действиям против его воли»,— полагает Анатолий Локоть.

Грядущие выборы мэра Новосибирска пройдут в сентябре 2019 года. На них выдвинулись 20 кандидатов. Процедура регистрации кандидатов закончится 26 июля. Пока избирком зарегистрировал десять претендентов на кресло главы города, в частности Анатолия Локотя (КПРФ), бывшего вице-губернатора Виктора Козодоя («Справедливая Россия»), депутатов горсовета Евгения Лебедева (ЛДПР) и Наталью Пинус («Российский общенародный союз»), бывшего вице-мэра Данияра Сафиуллина («Родина»), телеведущую РБК Юлию Сапину («Гражданская платформа»), депутата областного заксобрания Дарью Украинцеву («Зеленые»), бизнесмена Сергея Проничева (Партия роста), бердского коммунальщика Александра Трушакина (партия «Великое Отечество») и главу юрфирмы Александра Гультяева (Партия возрождения России).

Анатолий Локоть, будучи единым кандидатом от оппозиции, избрался мэром Новосибирска в ходе досрочных выборов в апреле 2014 года. Тогда он одержал победу, набрав 43,7% голосов при явке 31,3%. Его оппонент от «Единой России» Владимир Знатков, исполнявший обязанности главы города, получил 39,57%. Остальных кандидатов поддержали менее 3,5% избирателей.

Как нынешние кандидаты в мэры подписали предвыборную декларацию — в материале “Ъ” «Держатся на честном слове»

Илья Галагуз