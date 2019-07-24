Арендаторов дорогого жилья становится больше

Число обращений от потенциальных арендаторов высокобюджетной недвижимости за последние шесть месяцев по сравнению с прошлым годом выросло на 18%, говорится в исследовании Savills. Эксперты компании отмечают, что арендаторы этого сегмента ищут жилье за 265 тыс. руб. за объект в месяц. Эта сумма на 6% больше, чем было в начале 2019 года. В то же время примерно треть спроса приходится на менее дорогостоящие варианты — от 75 тыс. до 150 тыс. руб. за объект в месяц. Половина всех запросов, поступавших в течение первой половины 2019 года, приходилась на российских граждан (51%). Среди зарубежных арендаторов наибольшую активность проявляли выходцы из Франции (12%) и Италии (5%). По данным на начало июля 2019 года, самые дорогие квартиры в аренду предлагаются в таких районах Москвы, как Арбат и Кропоткинская (406 тыс. руб. за объект в месяц), Тверская улица (360 тыс. руб.) и Краснопресненская (340 тыс. руб.).

Елизавета Макарова