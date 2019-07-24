Самый пугающий сценарий прогноза АКРА

Наиболее важными выглядят сильно отличающиеся от прогнозов Минэкономики расчеты АКРА в стрессовых сценариях по динамике рубля. Так, базовый вариант агентства предполагает в 2020 году девальвацию его до 73,8 руб./$ с возвратом на три года на уровень выше 70 руб./$. Кроме того, показательно ожидание очень сильного сокращения темпов роста инвестиций уже в 2019 году — 0,9% в базовом сценарии после роста в 2% в 2018-м. Базовый сценарий прогноза АКРА также предполагает всплеск инфляции в 2020-м до среднегодовых 4,7% с последующим возвратом к уровню ниже «таргета» ЦБ в 4%. В сценарии с финансовым стрессом обращает на себе внимание ожидание очень резкого, на уровне минус 4,1%, провала в реальных располагаемых доходах населения в 2020-м, всплеска безработицы до 6,6% с быстрым снижением в 2021-м, девальвационного шока до 87,5 руб./$ (и роста инфляции до 5,6%) в 2020-м. В этом наихудшем из вероятных случаев, предполагает АКРА, ЦБ повысит ключевую ставку до 10% годовых уже в 2019 году — в базовом сценарии агентство предполагает уровень ключевой ставки ЦБ 7–7,25% годовых в 2019 году.

Отметим, все варианты сценариев АКРА неявно предполагают отсутствие каких-либо нерациональных действий со стороны регуляторов и в России, и за ее пределами. Так, предполагая наступление вполне внезапной рецессии в США в 2020 году в базовом сценарии, АКРА ожидает от Банка России сохранения среднегодового уровня ключевой ставки на уровне 7,25% годовых, исключительно монотонного снижения ставок по ОФЗ, депозитам населения, стабильности ставок среднесрочного корпоративного кредита, стабильности импорта при ощутимом снижении экспорта, снижения темпов роста промпроизводства до 0,8–0,9% в год в 2019–2020 году. То есть сценарий АКРА поведения госрегуляторов ничего похожего на экстренные «программы спасения» не предусматривает — как, впрочем, и сценарий, сочетающий стресс мировой финансовой системы в 2019–2020 годах.

Дмитрий Бутрин