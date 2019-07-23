Список ЛДПР зарегистрировали на выборах в Госсовет Татарстана

Члены ЦИК Татарстана зарегистрировали список кандидатов ЛДПР для участия в выборах в Госсовет Татарстана 8 сентября. Об этом сообщается на сайте избиркома. Партсписок возглавил координатор республиканского отделения ЛДПР Владимир Сурчилов.

Напомним, 50 депутатов нового состава Госсовета избираются по партийным спискам (проходной барьер — 5%), столько же — в одномандатных округах. Как сообщал «Ъ-Казань», списки выдвинули 11 политических партий. Ранее ЦИК Татарстана уже зарегистрировал кандидатов «Единой России», КПРФ и «Справедливой России».

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”