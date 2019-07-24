Айда, Башкирия

Власти Башкирии серьезно озабочены явкой на выборы главы республики 8 сентября. Вчера глава республиканского Центризбиркома Илона Макаренко повторила установку на то, что явка должна быть выше 50%. За приход избирателей на участки будут агитировать известные люди, но в ЦИКе также уповают на административный ресурс. Так, главам муниципалитетов поручено провести день выборов как «праздник», а если они не обеспечат высокую явку, это может быть воспринято как признак их неэффективности. В администрации главы Башкирии информацию о том, что эффективность глав муниципалитетов будут оценивать по явке на выборы, не подтверждают. Но бывшие сотрудники администрации говорят, что такие критерии оценки применялись и раньше.

Председатель Центризбиркома Башкирии Илона Макаренко вчера вслед за руководителем администрации главы республики Александром Сидякиным сообщила журналистам, что власти намерены провести выборы 8 сентября при высокой явке. Помимо главы республики в сентябре в Башкирии будут выбирать муниципальных депутатов, а также пройдут дополнительные выборы в городской совет Уфы и Курултай республики — каждые по двум округам.

На вопрос о том, какую конкретно явку надеются обеспечить власти, Илона Макаренко сначала сообщила, что она «не гадалка», а потом сослалась на данные социологических опросов, которые, по ее словам, показывают прогноз явки не ниже 50%. При этом в комиссии рассчитывают, что в действительности на участки придет намного больший процент избирателей. Для этого, напомним, власти продлили работу участков на два часа — они будут работать с 7 до 21 ч. Кроме того, для повышения явки придумана акция «Айда на выборы!», сообщила глава избиркома. Подробности акции она не раскрыла. По данным „Ъ“, к агитации привлекут известных людей, которые будут призывать на выборы избирателей, в том числе с баннеров.

Однако в немалой степени в комиссии рассчитывают на административный ресурс. Илона Макаренко заявила, что в использовании чиновников для повышения явки не видит ничего незаконного. Главы местных администраций, отметила она, «должны сделать максимально возможное», чтобы день выборов стал «событием, праздником». В противном случае в руководстве ЦИК будут считать, что глава не пользуется уважением и не находит взаимопонимания с населением. Главам территорий с низкой явкой председатель ЦИК заранее рекомендовала «работать лучше», «чтобы тебя уважали, ценили, понимали, что это нужно республике». «Я уверена, что опытный глава администрации… может приложить максимум усилий, чтобы избиратель откликнулся и пришел на участок»,— заключила Илона Макаренко, добавив, что «никто не говорит о том, что он (глава — „Ъ“) должен пальцем указать, куда ставить галочку».

Затем, вслед за господином Сидякиным, который уже пообещал провести самые честные выборы в истории политического истеблишмента Башкирии, госпожа Макаренко заявила, что членам участковых комиссий дано задание действовать в день голосования «в строгом соответствии с законодательством». Каждому из них уже объяснили, чем может грозить нарушение избирательного законодательства «с точки зрения психологии, морали, нравственности и уголовной ответственности», добавила она.

На выборы главы Башкирии из республиканского бюджета выделено 500 млн руб. Эти средства будут направлены на зарплату членов комиссий, аренду видеокамер и информационную поддержку. Попутно Илона Макаренко, обращаясь к журналистам, призвала их тоже поработать на явку, заметив, что они «знают технологии и методики, которые могут повлиять на принятие решения (избирателем.— „Ъ“)».

На должность главы Башкирии претендуют восемь человек, выдвинутых политическими партиями. С начала избирательной кампании в ЦИК поступило 48 обращений, 19 из которых были переданы в правоохранительные органы, сообщил заместитель председателя комиссии Марат Гадилов. Суть этих обращений он не раскрыл, отметив лишь, что три из них касались незаконной агитации. Жалоб на применение административного ресурса не было, добавил докладчик.

В администрации врио главы Башкирии вчера не подтвердили, что будут оценивать эффективность муниципальных глав по явке на выборы. «Центризбирком вправе рейтинговать глав по качеству работы по своему направлению и представлять рейтинги на суд общественности. Но перед главами в первую очередь стоят другие задачи — обеспечивать, чтобы у жителей бесперебойно были свет, вода и так далее»,— сказал заместитель руководителя администрации главы республики Урал Кильсенбаев.

Политолог Аббас Галлямов, занимавший должность замруководителя администрации Башкирии в 2010-2014 годах, отмечает, что глав и раньше оценивали по явке на выборы. «При Рахимове (Муртазе Рахимове, первом президенте Башкирии.— „Ъ“) явку рассматривали как один из ключевых критериев, а мы с Хамитовым (Рустэм Хамитов, экс-глава региона.— „Ъ“) перестали на нее смотреть, поскольку не считали ее важной. Но многие из глав при этом продолжали по привычке гнать явку — чтобы подчиненные не расслаблялись, да и от нашего гнева страховались на всякий случай. А вдруг мы передумаем?»— сообщил он. При этом, отмечает политолог, «никакой дополнительной легитимности высокая явка не создает, но и большого вреда в нынешних условиях от нее не будет». « Аппарат привык нагонять явку, вот республиканский штаб и решил, что не стоит сбивать прицел: зачем отучать людей от привычки, которая когда-нибудь может пригодиться»,— заключил Аббас Галлямов.

«С помощью высокой явки власти хотят показать, что выборы прошли полностью легитимно, тем более риски от высокой явки для власти минимальны, так как реальных конкурентов у врио главы республики на выборах нет. Если избиратель придет на участок, скорее всего, он проголосует за него,— отмечает политолог Константин Калачев.— Концепция проведения выборов как праздник — не новая и применялась еще в Советском Союзе. В сельской местности она по-прежнему пользуется популярностью. Башкирским, татарским, русским бабушкам понравится».

Дарья Кучеренко