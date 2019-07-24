На минздрав примерили халатность

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту халатности при обеспечении жителей региона лекарствами. Следственный комитет подозревает не установленных пока сотрудников учреждений здравоохранения и министерства здравоохранения области в том, что они не обеспечили своевременную выдачу гражданам жизненно необходимых лекарственных препаратов. Доследственная проверка началась после того, как информация о проблемах с медпрепаратами прозвучала на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. В региональном минздраве говорят, что оказывают полное содействие следствию.

Следственное управление СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту халатности при обеспечении жителей региона льготными лекарственными препаратами (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Следствие считает, что в этом году неустановленные должностные лица медицинских учреждений Саратова и Саратовской области, а также министерства здравоохранения региона своевременно не обеспечили граждан, имеющих право на получение льготных лекарств, жизненно необходимыми препаратами. Из-за этого больным приходилось самостоятельно покупать лекарства. «В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами системы здравоохранения своих обязанностей при обеспечении населения жизненно необходимыми лекарственными препаратами существенно нарушены права и законные интересы граждан, а также охраняемые законом интересы общества и государства»,— отметили в СУ СКР по Саратовской области. Что конкретно стало причиной отсутствия поставок лекарств, следствие не сообщает.

Доследственная проверка качества обеспечения жителей региона льготными лекарствами началась в конце июня после прямой линии с президентом РФ, на которой прозвучала информация о том, что в регионе не обеспечивают льготников лекарствами, притом что аптечные склады заполнены.

Проблемы с обеспечением льготников медицинскими препаратами, в частности, инсулином, возникают в Саратовской области периодически. В мае в соцсетях и СМИ было распространено фото очереди в одной из горбольниц: в подписи говорилось, что это очередь за инсулином, который выдают лишь на неделю. Тогда ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что «минздрав не сигнализировал ни о каких чрезвычайных ситуациях в плане обеспечения дорогостоящими лекарствами». В мин­здраве региона нехватку препарата отрицали, заявив, что очередь на фотографиях «не связана с лекарственным обеспечением населения, в том числе инсулином», а «некоторую скученность пациентов» объяснили ремонтом в здании.

Всего, по данным регионального минздрава, в Саратовской области проживают 84 тыс. больных сахарным диабетом, и каждый год количество больных, получающих инсулинотерапию, увеличивается на 2%, получающих комбинированную терапию — на 9%, получающих таблетированные препараты — на 5%, в связи с чем корректируются потребности в сахароснижающих препаратах и, соответственно, финансирование их закупок. Все они должны получать месячный запас инсулина ­бесплатно.

В июне министр здравоохранения региона Наталия Мазина сообщила, что с начала этого года в регионе не состоялось 20 аукционов на поставку инсулина и изделий медназначения на сумму около 85 млн руб. При этом госпожа Мазина заявила, что «запас сахароснижающих препаратов обеспечен в среднем на два месяца»: «В ближайшее время будут заключены новые гос­контракты». Причиной срыва аукционов министр назвала отсутствие заявок от поставщиков: «Это могло быть связано с тем, что при расчете начальной максимальной цены контракта использовались референтные цены (средневзвешенная цена с учетом состоявшихся аукционов), которые в некоторых случаях оказывались ниже предельных цен, зарегистрированных в госреестре». «Только после проработки вопроса с региональным агентством по закупкам мы смогли провести конкурсы в мае 2019 года без применения референтных цен,— сказала она.— Но все это требовало времени. На этот период мы пользовались запасами от предыдущих поставок, отчего и могли возникать жалобы отдельных пациентов на нежелание поликлиник дать им инсулин на два-три месяца».

В министерстве здравоохранения Саратовской области сказали „Ъ“, что уже знают об уголовном деле и содействуют расследованию. «По результатам следствия будет принято какое-то процессуальное решение. Сейчас министерство здравоохранения региона оказывает полное содействие силовикам, предоставляет все необходимые документы»,— пояснили в ведомстве.

Сергей Петунин