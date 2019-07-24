Саратов выиграл в аренде

Среди российских городов выгоднее всего сдавать жилье в аренду в Саратове. К таким выводам пришли эксперты портала недвижимости «Мир квартир». По их данным, приобретенное в областном центре жилье при сдаче его в аренду окупится за 12 лет. В среднем по России этот показатель составляет 18 лет. Эксперты объясняют эти цифры дешевизной саратовских квартир и сомневаются, что в рейтинге указана реальная цена аренды недвижимости.

Аналитическая служба портала недвижимости «Мир квартир» признала жилье в Саратове самым доходным. Эксперты подсчитали, как быстро окупится приобретение квартир в разных городах страны при условии сдачи их в аренду. Согласно полученным данным, в среднем покупка жилья в России окупится за 18 лет при средней стоимости жилой недвижимости в 3,4 млн руб. и средней стоимости аренды в 15,74 тыс. руб. в месяц. При этих условиях доходность составляет 5,6% годовых. Лидером рейтинга, согласно исследованию, стал Саратов. По данным портала, средняя стоимость квартиры в городе — 2,74 млн руб., средняя величина арендной платы — 17,29 тыс. руб. Аналитики пришли к выводу, что при этих условиях квартира окупится за 12 лет, доходность покупки составит 8,4%. Также высокая доходность у жилой недвижимости В Симферополе — 7,9%, Астрахани и Краснодаре — 7,6% (срок окупаемости у всех — 13 лет).

Наименьшая доходность у жилой недвижимости в Якутске — при средней стоимости квартиры в 4,69 млн руб. и средней арендной плате в 15,01 тыс. руб. такая квартира окупится за 26 лет (доходность 3,8%). Квартира в Москве окупится за 22 года, считают эксперты агентства — средняя стоимость жилой недвижимости в столице составляет 13,04 млн руб., стоимость аренды — 49,85 тыс. руб. (доходность 4,6%).

Генеральный директор портала Павел Луценко признает, что расчеты «очень усреднены». «В самом доходном городе списка можно купить квартиру в невостребованном арендаторами месте или выставить ее по неудачной цене на арендном рынке, и тогда инвестор получит гораздо ниже средней доходности. И, наоборот, в городе из хвоста рейтинга, в той же Москве, можно найти жилье с таким потенциальным соотношением цены и арендной ставки, что оно окажется супердоходным и будет успешно кормить своего владельца долгие годы»,— пояснил господин Луценко.

В Саратовской области эксперты полагают, что причина такой высокой доходности в низкой цене на недвижимость в регионе. В частности, генеральный директор АО «Шэлдом» Байтемир Шамхалов сказал „Ъ“, что не владеет информацией об аренде жилья, но «то, что по стоимости квартир мы обычно в хвосте рейтингов — это факт». Эту версию подтверждают данные исследования портала «ЦИАН».Согласно рейтингу сайта, в 2018 году Саратов попал в Топ10 городов с самыми низкими ценами на жилую недвижимость в новостройках. На момент проведения исследования в городе можно было купить квартиру-студию площадью почти 26 кв. м за 670 тыс. руб.

По информации Саратовстата на апрель этого года, средняя стоимость одного кв. м жилья на первичном рынке областного центра составляет 38,81 тыс. руб., на вторичном — 37,45 тыс. руб. Другие показатели дает агентство «Росриэлт» со ссылкой на собственные исследования. По данным компании, стоимость одного кв. м жилой недвижимости в Саратове на первичном рынке составляет 35,94 тыс. руб. В июне цена выросла на 1,57%, а по сравнению с началом года упала на 5,74%. Стоимость вторичного жилья составляет 41,9 тыс. руб. за кв. м (за месяц она снизилась на 0,09%, по сравнению с началом года выросла на 0,33%). В среднем аренда однокомнатной квартиры, по информации «Росриэлта», обойдется в 11,59 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — в 15,88 тыс. руб.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев также считает, что все дело в стоимости недвижимости в разных городах России. «Собственно, в исследовании весьма точно объяснено, как формируется „доходность“ приобретенного и сдаваемого в аренду жилья и почему такая существенная разница по отдельным городам. Там, где жилье наиболее дорогое, а стоимость аренды при этом невелика, и окупаемость квартиры оказывается существенно более долгой»,— уточняет он.

У председателя гильдии строителей Торговопромышленной палаты Саратовской области, генерального директора ООО «Лафит плюс» Бориса Чернодеда указанная в исследовании стоимости аренды жилья вызвала сомнения. «Я думаю, квартиру стоимостью 2,7 млн руб. в Саратове в хорошем состоянии не получится сдать за 17 тыс. руб. Квартиру стоимостью порядка 2,8 млн руб., двухкомнатную, в историческом центре можно сдать за 12 тыс. руб., и то, наверное, без коммуналки. Так что все эти исследования — как средняя температура по больнице, очень приблизительные»,— предположил ­эксперт.

Марина Ковалева