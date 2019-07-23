Beijing Automotive Group приобрела 5% в Daimler

Китайский государственный холдинг Beijing Automotive Group (BAIC Group) приобрел долю в Daimler AG, о чем сообщил сегодня, 23 июля, германский производитель автомобилей. Эта доля, учитывая стоимость акций Daimler AG на момент закрытия торгов 22 июля, оценивается в $2,8 млрд.

«Мы рады, что наш давний партнер BAIC стал долгосрочным инвестором в Daimler,— отмечается в заявлении германской компании.— Китайский рынок является и остается главной опорой нашего успеха — не только в продажах, но также в разработке новой продукции и в производстве».

Компании стали партнерами еще в 2003 году, занимаясь совместными разработками, исследованиями и продажами автомобилей. С 2013 года Daimler AG владеет долей в китайской компании, сейчас ее размер достигает 9,55%. До 2018 года BAIC Group была главным китайским партнером Daimler AG, пока другой китайский холдинг — Zhejiang Geely — не купил в германской компании долю 9,69%. По условиям нынешнего соглашения Daimler AG и BAIC Group германская компания не будет заключать никаких других промышленных альянсов с участием Mercedes и каких-либо китайских компаний без согласования этого вопроса с BAIC.

Алена Миклашевская