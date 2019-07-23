Бывший министр имущества Самарской области получил условный срок

Октябрьский районный суд Самары признал бывшего врио министра имущественных отношений Самарской области Антона Бекина виновным в превышении должностных полномочий. Экс-чиновник приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком и запретом занимать государственные должности, сообщил в «Твиттере» депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Антон Бекин был назначен исполняющим обязанности министра имущественных отношений Самарской области в мае 2015 года, когда этот пост покинула Юлия Степнова, проработавшая в должности с июня 2012 года. До этого момента Антон Бекин замещал министра. В 2016 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, и суд временно отстранил Антона Бекина от должности. СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщали, что министерство под руководством обвиняемого скрыло нарушения, выявленные во время проверки ГУП Самарской области «Стройконтроль». Нарушения касались неправомерного использования госимущества и бюджета предприятия руководством регионального Минстроя и Управления капитального строительства, писали журналисты со ссылкой на силовиков. Изначально сумма нанесенного ущерба была оценена более чем в 9 млн руб., сообщали СМИ. Позже эта сумма изменилась до 1,8 млн руб.

Андрей Сазонов