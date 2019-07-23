В Петербурге на 9,4% выросла ставка аренды в БЦ класса А

По итогам первого полугодия 2019 года средневзвешенная ставка аренды в БЦ класса А в Петербурге составила 1 601 руб. за один кв. м в месяц. Этот показатель на 9,4% превышает данные за первое полугодие прошлого года, сообщает международная консалтинговая компания Colliers International.

Эксперты полагают, что рост ставок является следствием дефицита качественного предложения в Петербурге. В частности, новые спекулятивные объекты класса А не вводились на территории города с начала 2018 года.

В классе B, тем временем, увеличение фиксируется более сдержанное — средневзвешенная ставка за двенадцать месяцев в этом сегменте выросла на 3,6% — до 1 063 руб. за один кв. м в месяц.

Прирост предложения на рынке офисной недвижимости Петербурга в первом полугодии 2019 года составил 22,6 тыс. кв. м арендопригодной площади. Общий объем предложения качественных офисных площадей к концу июня текущего года достиг 3,26 млн кв. м.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ставки аренды на рынке офисной недвижимости в Петербурге побили шестилетний рекорд.