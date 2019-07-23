К нападению на эколога Андрея Рудомаху может быть причастен полицейский

В ходе заседания в краснодарском крайсуде были оглашены скандальные подробности расследования нападения на Андрея Рудомаху, координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу», об этом “Ъ-Юг” рассказал адвокат Алексей Аванесян, представляющий интересы Андрея Рудомахи.

В ночь на 29 декабря 2017 года в Краснодаре возле офиса Эковахты трое мужчин, лица которых были закрыты воротниками и капюшонами, напали на экологов, вернувшихся из инспекционной поездки к одной из элитных резиденций на Черном море. Сильнее всех пострадал координатор организации Андрей Рудомаха, получивший удар кастетом в лицо: эколог был доставлен в больницу с диагнозом «черепно-мозговая травма, перелом костей носа». По факту нападения было возбуждено дело по статье «грабеж с применением насилия» (нападавшие забрали ноутбуки и фотоаппараты экологов). Расследование дела приостановлено в связи с неустановлением виновных лиц. Поэтому адвокат обратился в суд с требованием признать незаконным бездействие следователя МВД.

«В ходе судебного процесса следователь пояснил, что расследование тормозится из-за бездействия его коллег. Кроме того, следователь пояснил суду, что он установил автомобиль, на котором уехали нападавшие: машина принадлежит сотруднику полиции. Этот сотрудник допрошен, но в качестве подозреваемого не привлечен», – рассказал Алесей Аванесян. Он намерен требовать активизации следственных действий, в том числе в отношении сотрудника полиции как возможного соучастника нападения.

Анна Перова, Краснодар