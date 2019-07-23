В Краснодаре создали единый портал эвакуации транспорта

Начал работу новый портал evakuatorinfo.ru, на котором можно узнать информацию об эвакуированных в Краснодаре автомобилях. На сайт также можно перейти по ссылке с официального сайта городской администрации krd.ru.

Как прокомментировал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, согласно изменениям в краевом законодательстве, отныне полномочия по эвакуации и хранению транспорта нарушителей переданы от муниципалитетов краевому минтрансу.

На сайте собрана информация о дате и времени эвакуации машины, месте ее погрузки на эвакуатор, марке, номере и модели авто, а также организациях, которые осуществили транспортировку. На портале есть поиск, по которому можно найти машину, указав ее марку, номер и дату помещения на стоянку.

На момент публикации новости на главной странице нового сайта значилось десять эвакуированных автомобилей за последние 35 минут в разных частях города.

Василий Хитрых