В Мордовии осудят членов ОПГ за убийство, совершенное в 2002 году

Как сообщает следственное управление СК РФ по республике Мордовии, завершено расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемых в убийстве в июне 2002 года члена конкурирующей банды. По версии следствия, преступление было совершено в ходе передела сфер криминального влияния между бандитскими группировками в начале 2000-х годов.

По информации республиканской прокуратуры, убийство произошло в Саранске на улице Комарова в с применением огнестрельного оружия. «В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертый фигурант отбывает наказание по приговору суда от 2011 года»,– говорится в сообщении республиканского следственного управления.

Отмечается, что преступление оставалось не раскрытым до августа 2018 года, когда были задержаны двое обвиняемых. В зависимости от роли каждого из них, обвинения предъявлены по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство, совершенное организованной группой») и ч.3 ст.222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Анастасия Еремина