Улицу Черкасскую в Краснодаре сделают трехполосной

В 2020 году власти кубанской столицы планируют реконструировать улицу Черкасскую на участке от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков. Это 740 м, которые в настоящее время находятся в плохом состоянии. В сентябре этого года проект реконструкции дороги будет отправлен на госэкспертизу.

Планируется, что дорога будет расширена до трех полос движения. Оно будет организовано следующим образом: на примыкании улицы Черкасской к Восточно-Кругликовской — две полосы движения, от Восточно-Кругликовской — одна; на примыкании улицы Черкасской к улице Героев-Разведчиков — две полосы движения, от Героев-Разведчиков — одна.

Кроме того, планируется устройство ливневой канализации, уличного освещения, тротуара со стороны жилой застройки, а также пешеходных переходов и четырех остановок — два из них в заездных «карманах».

Проект разрабатывает подрядная организация «АДМ-проект». Средства были выделены из городского бюджета.

Василий Хитрых