В Таганроге адвоката обвиняют в хищении 890 тыс. рублей у ветерана ВОВ

В Таганрогский городской суд направили дело адвоката по факту хищения имущества в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Следствие установило, что адвокат под видом оказания помощи участнице Великой Отечественной войны снял с банковского вклада клиентки более 900 тыс. руб. Из этой суммы 45 тыс руб. злоумышленник потратил на нужды доверителя, а остальными 890 тыс. руб. распорядился по своему усмотрению.

Дарья Голякова