Сотрудники МП «Самараводоканал» задержаны по подозрению во взятке

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера и работника контрактной службы МП «Самараводоканал». Об этом во вторник сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 12 июля 2019 года сотрудники МП «Самараводоканал» вымогали от предпринимателя взятку в размере 1,35 млн руб. Работники муниципального предприятия угрожали созданием препятствий по исполнению договора, заключенного между фирмой и МП «Самараводоканал» на поставку песчано-гравийной смеси, песка, щебня и глины.

В отношении работников муниципального предприятие возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Незаконную деятельность пресекли сотрудники ОБЭП ГУ МВД России по Самарской области и СОБР «Омега» Управления Росгвардии по региону в день передачи взятки.

В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Андрей Сазонов