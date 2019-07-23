Бывший премьер-министр Татарстана переизбран председателем совета директоров «Татэнерго»

Бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков переизбран председателем совета директоров АО «Татэнерго», а секретарем осталась Эдитта Шигаева, сообщается на сайте компании.

«Из своего состава члены совета директоров также избрали участников профильных комитетов, утвердили план работы на второе полугодие текущего года и первое полугодие будущего»,— говорится в сообщении «Татэнерго».

Напомним, господин Халиков с 2012 по 2017 год возглавлял республиканское правительство, а также являлся председателем совета директоров Татфондбанка. В апреле 2017 года после краха Татфондбанка он покинул кресло премьера-министра.

“Ъ-Казань”