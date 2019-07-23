Региональные телеканалы продолжат вещание в аналоговом режиме после перехода на цифровое телевещание

Региональные телеканалы Татарстана после перехода республики на цифровое телевещание продолжат трансляции в аналоговом режиме, а в октябре их контент попадет на федеральный Общественный телеканал России (ОТР) в утреннее время и вечерний прайм-тайм. Об этом рассказал глава Минсвязи республики Айрат Хайруллин.

Правительство России пока не решило, войдут ли региональные телеканалы в третий мультиплекс, заявил господин Хайруллин. Телезрителям для просмотра программ региональных каналов не придется отключать приставки приема цифрового сигнала.

Как писал “Ъ-Казань”, в Татарстане ранее перенесли срок перехода на цифровое вещание с 3 июня на 14 октября. Власти республики попросили изменить дату в связи с празднованием 4 июня мусульманского праздника Ураза-байрам.

“Ъ-Казань”