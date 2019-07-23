На Дону председателя колхоза оштрафовали на 120 тыс. рублей за задержку зарплаты

В Неклиновском районе Ростовской области председателя колхоза «Миусский» оштрафовали на 120 тыс. руб. за невыплату заработной платы свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По данным «Спарк Интерфакс», речь идет об Анатолии Соболевском.

Суд установил, что руководитель СПК колхоза «Миусский» задолжал 71 работнику более чем за два месяца 2,3 млн руб., имея реальную возможность погасить образовавшуюся задолженность. Однако в период расследования господин Соболевский полностью расплатился с работниками, и у них не осталось никаких претензий. Тогда следователи направили в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Дарья Голякова