На внеочередном собрании акционеры ПАО «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС. Покупателем выступает АО «Кузбассэнерго» — дочерняя компания ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК). За сделку проголосовали владельцы 91,12% акций, принявших участие в голосовании. «Цена сделки составляет не менее 21 млрд руб. без НДС и предполагает возможность корректировок на величину до 5%»,— уточнили в ПАО «Энел Россия». Переход Рефтинской ГРЭС новому собственнику может занять не более 18 месяцев с даты вступления в силу соглашения о купле-продаже, подписанного 20 июня, при условии получения одобрения сделки со стороны ФАС.

Рефтинская ГРЭС — крупнейшая угольная электростанция России, расположена в Свердловской области. Установленная мощность — 3800 МВт. Установленная электрическая мощность СГК составляет 10,9 ГВт. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.