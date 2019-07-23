23 июля, вторник
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В центре Нижнего Новгорода автомобиль провалился под асфальт

В центре Нижнего Новгорода в ночь на 23 июля на улице Трудовой разрушился асфальт, и припаркованный у края проезжей части легковой автомобиль провалился в образовавшуюся яму. Информация об этом появилась в группе телепрограммы «Кстати» во «ВКонтакте».

В администрации города сообщили “Ъ-Приволжье”, что ночью произошла утечка на участке водопроводной линии у дома №77 по улице Ковалихинской – вблизи проведения нижегородским водоканалом плановых работ по перекладке водопровода на другом участке. Сейчас проводятся ремонтные работы, утечку предполагается устранить до конца дня.

Анастасия Еремина


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