Chanel выпускает новую коллекцию для макияжа глаз

В новую коллекцию Chanel вошли средства в нескольких цветовых гаммах: синей, лиловой, зеленой и серой. Это палетки-четверки теней, водостойкие карандаши и тушь для ресниц для создания 3-D-объема. Каждый продукт содержит оттенки из главной гаммы. Так, в синей можно найти розовато-серый, пыльно-синий, голубовато-серый, а в лиловой — серо-лиловый, оттенок розового дерева и бронзовато-коричневый цвета.

«Важно не закрасить, а подчеркнуть красоту, — говорит международный дизайнер Сhanel по цвету и макияжу Лючия Пика. — «В человеке интереснее всего характер и манера. Выглядеть ухоженной, безусловно, нужно, но перебарщивать с этим не стоит — нарочитый макияж уходит в прошлое».