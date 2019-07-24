Депутатов призвали к «идеалам добра»

Мандатная комиссия заксобрания Свердловской области одобрила проект правил этики депутатов. Законопроект призывает депутатов «не использовать грубые и оскорбительные выражения по отношению к избирателям», «следовать моральным критериям» во время встреч с гражданами. Эксперты полагают, что документ носит формальный характер, но соответствует тренду «новой искренности».



Заксобрание Свердловской области решило разработать новые правила этики для депутатов после обращения региональной прокуратуры. Как пояснил председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, постановление регулирует депутатскую деятельность в целом, а не только поведение депутатов во время заседаний заксобрания. «Надзорный орган сообщал о жалобах, которые касались поведения депутатов во время приемов граждан. У нас есть регламент, устанавливающий этические нормы для народных избранников во время заседаний регионального парламента, теперь необходимо принять аналогичный документ для регулирования депутатской деятельности»,— рассказал он.

Во время рассмотрения проекта правил мандатной комиссией у старшего помощника прокурора Свердловской области Ксении Масаловой возникло предложение: «По законопроекту, нарушитель правил этики будет лишен возможности выступать на заседании заксобрания в течение месяца. Аналогичное наказание предусмотрено по регламенту регионального парламента из-за нарушения этическим норм во время проведения заседания. Полагаю, что эти ситуации несоразмерны между собой, так что в первом случае следует отменить такое наказание». Комиссия приняла документ с учетом ее замечания. Во вторник, 30 июля, на заседании регионального заксобрания законопроект представит заместитель председателя мандатной комиссии Виктор Якимов.

По документу (имеется в распоряжении “Ъ-Урал”), депутатская деятельность должна «сочетать интересы государства и избирателей», самим депутатам нужно «следовать моральным критериям, отражающим идеалы добра, справедливости, честности, порядочности и гуманизма», а также «формировать высокую правовую культуру в обществе на основе личного примера, уважения и соблюдения нравственных норм, культуры и деловых взаимоотношений». В шестом пункте документа сказано, что депутат не имеет права использовать грубые, оскорбительные выражения, а также совершать действия, наносящие ущерб чести, достоинству и деловой репутации граждан.

Касательно деятельности в парламенте документ призывает «воздержаться от действий, заявлений и поступков, способных скомпрометировать его, региональное заксобрание и представляемых им избирателей». Также по третьему пункту депутат «должен содействовать созданию в парламенте атмосферы доброжелательности и делового сотрудничества». В случае нарушения правил заксобрание вправе «указать депутату на недопустимость нарушения правил, предложить ему принести публичное извинение» или «обратиться к руководителю фракции в парламенте по факту нарушения постановления».

Эксперты полагают, что документ носит формальный характер отклика на запрос прокуратуры. «Понимание своих полномочий, способности корректно общаться подменяется декларированием элементарных норм поведения. За документом ничего нет, кроме информационного повода»,— полагает политолог Алексей Швайгерт. Глава консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александр Пирогов считает, что законопроект соответствует тренду «новой искренности». «Высказывания чиновников разных уровней стали вызывать общественный резонанс и обижать избирателей. Руководство страны видит в этом проблему и пытается донести элементарные нормы приличия до меньшинства, которое им не соответствует»,— полагает он.

Дарья Соколова