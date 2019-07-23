Выявлено 100 фактов искажения данных о преступлениях сотрудниками саратовского ГСУ ГУ МВД

В Саратовской области за искажение данных о преступлениях дисциплинарно наказаны 10 должностных лиц ГСУ ГУ МВД, в том числе двое руководителей. Об этом по итогам проверки областной прокуратуры сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Прокуроры выявили более 100 недостоверных сведений о преступлениях и причастных к их совершению лицах. К числу нарушений относятся не указание либо неверное указание дополнительных характеристик преступлений (в сфере недвижимости, предпринимательской деятельности, хищение бюджетных средств и другие), недостоверны сведения о направленности преступлений, материальном ущербе и его возмещении. В частности, к сфере жилищно-коммунального хозяйства необоснованно отнесено 11 преступлений.

В адрес начальника ГСУ ГУ МВД по Саратовской области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время достоверность данных восстановлена.

Марина Ковалева