На Дону группа мошенников похитила 17,2 млн рублей материнского капитала

В Красносулинском районе Ростовской области возбудили уголовно дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Предварительное следствие показало, что неизвестные в сговоре с сотрудниками отделения пенсионного фонда с марта 2017 года по декабрь 2018 года предоставляли в ПФР поддельные свидетельства о рождении второго и последующих детей. Таким образом злоумышленникам удалось незаконно получить и обналичить 38 сертификатов на материнский капитал. Ущерб от их действий составил 17,2 млн руб.

Следователи задержали подозреваемых сотрудников территориального отделения пенсионного фонда. Красносулинский районный суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Голякова