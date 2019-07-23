Глава Кубани раскритиковал ресурсоснабжающие организации за невнимание к инвестпроектам

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал ресурсоснабжающие организации более активно сотрудничать с бизнесом при реализации инвестиционных проектов, сообщила пресс-служба администрации края. В ходе заседания краевой комиссии по улучшению инвестиционного климата губернатор указал на то, что многие проекты тормозятся из-за сложностей в работе с естественными монополиями.

По данным администрации края, суммы, которые необходимо заплатить за подключение к электрическим сетям, неподъемны даже для крупного инвестора. Из-за дефицита газа в юго-западной части края затягиваются сроки реализации более 100 крупных проектов. «Мощный регион не может остановиться в развитии из-за отсутствия лимитов, – обратился к участникам заседания Вениамин Кондратьев. – Должна быть прямая связь в развитии Кубани и естественных монополий. Они не могут жить отдельно от края, от наших планов по реализации инвестпроектов. Нужен четкий алгоритм в расшивке проблем газо- и электроснабжения, иначе мы упустим сотни рабочих мест и миллиарды налогов», – заявил губернатор.

Анна Перова, Краснодар