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23 июля, вторник
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23 июля, вторник
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Новости
15:53
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
16:14
В Архангельской области устроят общественные обсуждения строительства полигона «Шиес»
16:49
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии
17:45
Минпромторг анонсировал эксперимент по маркировке минералки в 2020 году
16:45
Итоги парламентских выборов на Украине. Последние данные
18:08
Госдума разрешила ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг
18:02
Боксер Дадашев умер в США из-за полученных в бою травм
17:59
Уехавшие из Чемодановки цыгане начали возвращаться в свои дома
17:48
Рогозин рассказал, что робот Федор попросил сменить ему имя
17:44
На Камчатке два геолога погибли при падении вездехода в ущелье
17:39
Врио липецкого губернатора предложил снести скандальный памятник Сталину
17:18
Константин Затулин назначен спецпредставителем Госдумы по вопросам миграции
17:10
Предположительно двое россиян погибли в Италии в результате крушения вертолета
17:04
Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube
16:30
Минфин намерен вывести азартные игры из-под «регуляторной гильотины»
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Подробно
Участники сборов в Новогорске
"Коммерсантъ"
от
23.07.2019, 17:07
Защитники
Форварды
Центровые
Евгений Бабурин («Нижний Новгород»)
Семен Антонов (ЦСКА)
Джоэл Боломбой (ЦСКА)
Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»)
Никита Балашов («Восток-65»)
Артем Забелин («Парма»)
Михаил Кулагин (ЦСКА)
Евгений Валиев («Химки»)
Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»)
Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье»)
Андрей Воронцевич (ЦСКА)
Артем Клименко (УНИКС)
Александр Платунов («Парма»)
Андрей Зубков («Зенит»)
Андрей Сопин (ТЕМП-СУМЗ-УГМК)
Сергей Карасев («Химки»)
Иван Ухов (ЦСКА)
Никита Курбанов (ЦСКА)
Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»)
Андрей Лопатин (ЦСКА)
Алексей Швед («Химки»)
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Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия