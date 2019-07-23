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Участники сборов в Новогорске

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ЗащитникиФорвардыЦентровые
Евгений Бабурин («Нижний Новгород»)Семен Антонов (ЦСКА)Джоэл Боломбой (ЦСКА)
Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»)Никита Балашов («Восток-65»)Артем Забелин («Парма»)
Михаил Кулагин (ЦСКА)Евгений Валиев («Химки»)Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»)
Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье»)Андрей Воронцевич (ЦСКА)Артем Клименко (УНИКС)
Александр Платунов («Парма»)Андрей Зубков («Зенит»)
Андрей Сопин (ТЕМП-СУМЗ-УГМК)Сергей Карасев («Химки»)
Иван Ухов (ЦСКА)Никита Курбанов (ЦСКА)
Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»)Андрей Лопатин (ЦСКА)
Алексей Швед («Химки»)
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