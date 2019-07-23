Склонявшего школьницу к теракту в Сочи украинского радикала осудили на шесть лет

Верховный суд РФ оставил без изменения решение Северо-Кавказского окружного военного суда, признавшего Павла Грыба виновным в склонении гражданина России к совершению террористического акта. Обеими инстанциями он приговорен к шести годам колонии общего режима.

По данным УФСБ по Краснодарскому краю, в период с марта по май 2017 года Павел Грыб, будучи сторонником запрещенной в России праворадикальной организации «УНА-УНСО» и приверженцем идеи национального превосходства украинцев над русскими, находясь на территории Украины через Skype склонял старшеклассницу одной из школ города Сочи к теракту. Конкретно он призывал ее изготовить самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, заложить бомбу в помещении школы и подорвать ее на выпускной линейке. После этого школьнице нужно было выехать на территорию Украины и вступить в одну из праворадикальных националистических организаций.

В августе 2017 года сотрудники ФСБ России задержали Грыба в городе Ярцево Смоленской области.

Дмитрий Михеенко