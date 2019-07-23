Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии

Россельхознадзор с 24 июля отменяет ограничения на ввоз молока и молочной продукции из Белоруссии под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белорусии. Такое решение было принято по итогам рабочего визита специалистов Россельхознадзора на белорусские предприятия по выращиванию яблок.

«В ходе посещения республики Россельхознадзором была оценена деятельность 51 предприятия по производству яблок, получена информация о площади садов, занятых плодоносящими яблонями, их сортовом составе и урожайности. Также специалистам службы были предоставлены сведения о плановом производстве яблок в 2019 году, наличии у компаний фруктохранилищ и сроках хранения яблок»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, временные ограничения на поставки яблок из Белоруссии были введены с 12 апреля. Решение связывали с ростом ввоза продукции без фитосанитарных документов. По итогам проверок Россельхознадзор призвал ФСБ и Минтранс пресечь серый транзит товаров из Белоруссии.

Подробнее об усилении контроля за транзитом продовольствия читайте в публикации “Ъ” «Белорусское молоко измерят банками».