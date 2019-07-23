Александр Гацкан будет играть за «Крылья Советов»

Бывший капитан ФК «Ростов»к Александр Гацкан подписал контракт с ПФК «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба. Игрок присоединится к команде уже в среду на утренней тренировке.

«Конечно, решение было тяжелым. Но я не видел, что могу там играть, поэтому решил помочь "Крыльям". Я чувствую в себе силы, чтобы играть и приносить пользу команде. Я рад находиться здесь», - передает пресс-служба слова футболиста.

Об уходе Гацкана из ФК «Ростов» стало известно на прошлой неделе. Футболист выступал за ФК «Ростов» с августа 2008 года, был капитаном команды с 2015 года. Кроме того, Гацкан является игроком национальной сборной Молдавии.

Дарья Голякова